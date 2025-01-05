Кто выступит от Казахстана на зимней Универсиаде-2025: полный список спортсменов

Официально объявлен состав сборной Казахстана для участия в 32 Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет с 13 по 23 января в Турине (Италия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Министерство просвещения Республики Казахстан.

В состав сборной вошли 103 спортсмена, представляющих нашу страну в десяти видах спорта: биатлоне, шорт-треке, лыжных гонках, фигурном катании, зимнем спортивном ориентировании, фристайле, горнолыжном спорте, а также в мужском, женском хоккее и пара лыжных гонках, впервые вошедших в программу соревнований.

Состав сборной Казахстана

Биатлон

Мужчины: Вадим Куралес, Владислав Киреев, Кирилл Бауэр, Ержанат Куандык, Никита Акимов.

Женщины: Арина Крюкова, Айша Ракишева, Милана Генева, Полина Егорова, Алина Скрипкина.

Шорт-трек

Мужчины: Санжар Жанисов, Алишер Абулкатимов, Дамир Курманов, Айбек Темирхан, Динмухамедалдияр Тажибай, Валерий Клименко.

Женщины: Алина Ажгалиева, Яна Хан, Зейнеп Кумархан, Полина Омельчук, Анастасия Галечина, Малика Ермек.

Лыжные гонки

Мужчины: Святослав Матасов, Ернур Бексултан, Әмірғали Муратбеков, Ілияс Исабек, Нартай Тұрлыбекұлы, Султан Базарбеков.

Женщины: Анастасия Ротова, Лаура Киныбаева, Мария Геращенко, Елизавета Толмачева, Асем Жумагазиева, Алеся Бочкарева.

Фигурное катание

Михаил Шайдоров, Диас Джиренбаев, Никита Кривошеев, Софья Самоделкина.

Спортивное ориентирование

Мужчины: Давид Сиволапов, Иван Биткин, Александр Фирсов, Никита Иост, Илья Таганашкин.

Женщины: Ангелина Кузьмина, Евгения Завьялова, Карина Боранбаева, Анжелика Гарифова, Валерия Чупина.

Фристайл

Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Антон Бондарев, Федор Бугаков, Максим Емельянов, Семен Русаков.

Горнолыжный спорт

Александра Скороходова, Ксения Бережная.

Хоккей с шайбой

Мужская команда: 24 спортсмена, включая Ивана Гавриленко, Джелал-Ад-Дина Амирбекова, Абылайхана Сулейменова.

Женская команда: 22 спортсменки, в том числе Альмира Ибрагимова, Карина Амирова, Регина Салтысова.

Пара лыжные гонки

Денис Зинов, Роман Курбанов.

Зимняя Универсиада 2025 года станет площадкой для соревнований около 2000 студентов-спортсменов из 57 стран мира. В рамках турнира будет разыграно 96 комплектов наград в 11 видах спорта.

Согласно регламенту FISU, участниками могут стать молодые атлеты в возрасте от 17 до 25 лет, которые обучаются в вузах и представляют страну своего гражданства.