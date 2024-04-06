19-летняя казахстанка произвела фурор на ЧМ по фристайлу

Казахстанка Анастасия Городко выиграл вторую медаль юниорского чемпионата мира по фристайлу в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале параллельного могула она набрала 288 очков и уступила американке Кайле Кариотис.

Ранее она добилась успеха на чемпионате мира в дисциплине фристайл-могул, а также стала второй в индивидуальном зачете и командном миксе.

19-летняя казахстанка участвовала на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине в дисциплине могул и заняла 11-е место. В марте 2022 года на юниорском чемпионате мира, проходившем в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), Анастасия завоевала золотую медаль в параллельном могуле и еще два серебра.