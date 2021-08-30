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Сборная Дании по хоккею впервые в истории смогла пробиться на Олимпиаду

Сборная Дании по хоккею впервые в истории смогла пробиться на Олимпиаду
©Jets
Новости спорта Соревнования Зимняя Олимпиада

Сборная Дании по хоккею завершила выступление в квалификации на Олимпиаду-2022 в Пекине, пишет sport-express.ru.

Датчане в своей группе заняли первое место, обыграв Норвегию (2:0), Южную Корею (11:1) и Словению (4:3). Датская сборная впервые в истории примет участие в Олимпиаде, хотя входит в IIHF с 1946 года.

На групповом этапе Дания встретится с Россией, Чехией и Швейцарией.

Также путевку на Игры завоевали Латвия и Словакия. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Метки:
Олимпиада-2022 Хоккей Дания

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