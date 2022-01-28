Пройти квалификацию. Поможет ли казахстанскому "летающему лыжнику" исторический результат на Олимпиаде-2022?

Команде Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина на предстоящей Олимпиаде в Пекине предстоит очень сложная задача. Если выиграть медаль - это фантастический результат, то преодолеть квалификационный барьер по силам. Подробнее - в материале Vesti.kz.

В данный момент прыжки на лыжах с трамплина в Казахстане переживают процесс омоложения. Появились молодые талантливые спортсмены, которые набираются опыта, повышают уровень своего мастерства. Также есть группа лидеров. Она представляет страну практически на всех крупных международных стартах.

Одним из ведущих казахстанских прыгунов является Сергей Ткаченко. Для него предстоящие Игры станут вторыми в карьере. Впервые он выступил на ОИ в 2018 году. На тот момент ему было 18 лет. Тогда, в Южной Корее, он сначала не смог пройти квалификацию в прыжках с 90-метрового трамплина.

Затем справился с данной задачей на 125-метровом трамплине. Дальше пройти не удалось. И сейчас у него есть все шансы улучшить свое достижение четырехлетней давности. В прошлом году спортсмен смог добиться исторического достижения.

На этапе серии летнего Гран-при в Щучинске Ткаченко стал шестым и десятым. Подобных позиций ранее ни один казахстанский прыгун с трамплина не занимал.

А вот на Кубке мира особых успехов команде добиться не удалось. На ЭКМ в Германии Ткаченко показал 49-й результат. И на фоне других неудачных стартов данное место является одним из лучших в команде, занятых в текущем сезоне.

На Олимпиаде в Пекине в этом виде спорта выступят два спортсмена. Кроме упомянутого Ткаченко, на старт выйдет и Данил Васильев. Пока ни один из них не входит в топ-лист зачета Кубка мира. Так что сложно говорить о каких-то медальных успехах.

Поэтому основная задача - преодолеть квалификационный барьер. При идеальном раскладе можно побороться за высокие места. Пока же предварительные перспективы в этом виде спорта спорные.