 xRhFsRdIvbHoEzv5BxKzEYJUsF024DzCzrFhRcn8
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Пройти квалификацию. Поможет ли казахстанскому "летающему лыжнику" исторический результат на Олимпиаде-2022?

Пройти квалификацию. Поможет ли казахстанскому "летающему лыжнику" исторический результат на Олимпиаде-2022?
©olympic.kz
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

Команде Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина на предстоящей Олимпиаде в Пекине предстоит очень сложная задача. Если выиграть медаль - это фантастический результат, то преодолеть квалификационный барьер по силам. Подробнее - в материале Vesti.kz.

В данный момент прыжки на лыжах с трамплина в Казахстане переживают процесс омоложения. Появились молодые талантливые спортсмены, которые набираются опыта, повышают уровень своего мастерства. Также есть группа лидеров. Она представляет страну практически на всех крупных международных стартах.

Одним из ведущих казахстанских прыгунов является Сергей Ткаченко. Для него предстоящие Игры станут вторыми в карьере. Впервые он выступил на ОИ в 2018 году. На тот момент ему было 18 лет. Тогда, в Южной Корее, он сначала не смог пройти квалификацию в прыжках с 90-метрового трамплина.

Затем справился с данной задачей на 125-метровом трамплине. Дальше пройти не удалось. И сейчас у него есть все шансы улучшить свое достижение четырехлетней давности. В прошлом году спортсмен смог добиться исторического достижения. 

На этапе серии летнего Гран-при в Щучинске Ткаченко стал шестым и десятым. Подобных позиций ранее ни один казахстанский прыгун с трамплина не занимал. 

А вот на Кубке мира особых успехов команде добиться не удалось. На ЭКМ в Германии Ткаченко показал 49-й результат. И на фоне других неудачных стартов данное место является одним из лучших в команде, занятых в текущем сезоне.

На Олимпиаде в Пекине в этом виде спорта выступят два спортсмена. Кроме упомянутого Ткаченко, на старт выйдет и Данил Васильев. Пока ни один из них не входит в топ-лист зачета Кубка мира. Так что сложно говорить о каких-то медальных успехах.

Поэтому основная задача - преодолеть квалификационный барьер. При идеальном раскладе можно побороться за высокие места. Пока же предварительные перспективы в этом виде спорта спорные.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 19:22
Олимпиада
Пройти квалификацию. Поможет ли казахстанскому "летающему лыжнику" исторический результат на Олимпиаде-2022? Пройти квалификацию. Поможет ли казахстанскому "летающему лыжнику" исторический результат на Олимпиаде-2022?
27 января, 23:10
Олимпиада
Олимпийская сборная Казахстана вылетела на Игры-2022 в Пекин Олимпийская сборная Казахстана вылетела на Игры-2022 в Пекин
27 января, 21:14
Олимпиада
Казахстан на Олимпиаде-2022: Призрачные шансы конькобежцев Казахстан на Олимпиаде-2022: Призрачные шансы конькобежцев
27 января, 19:50
Олимпиада
Главное - удачно приземлиться. Казахстанка Адабергенова - претендент на олимпийскую медаль в лыжной акробатике? Главное - удачно приземлиться. Казахстанка Адабергенова - претендент на олимпийскую медаль в лыжной акробатике?
27 января, 13:11
Олимпиада
Казахстан приобрел права на трансляцию Олимпиады-2022 в Пекине Казахстан приобрел права на трансляцию Олимпиады-2022 в Пекине
26 января, 21:04
Хоккей
Известен соперник "Барыса" по Кубку Гагарина? Потеряют ли что-то казахстанцы после рестарта в КХЛ Известен соперник "Барыса" по Кубку Гагарина? Потеряют ли что-то казахстанцы после рестарта в КХЛ
26 января, 20:02
Олимпиада
Немецкий успех, или как биатлонистка Вишневская набирает форму перед Олимпиадой в Пекине Немецкий успех, или как биатлонистка Вишневская набирает форму перед Олимпиадой в Пекине
26 января, 18:46
Олимпиада
Без Полторанина нет шансов? Перспективы казахстанских лыжников на Олимпиаде-2022 Без Полторанина нет шансов? Перспективы казахстанских лыжников на Олимпиаде-2022
25 января, 22:55
Хоккей
Два экс-игрока "Барыса" сыграют на Олимпиаде-2022 Два экс-игрока "Барыса" сыграют на Олимпиаде-2022
25 января, 22:29
Олимпиада
Названы основные надежды Казахстана на Олимпиаде-2022 в Пекине Названы основные надежды Казахстана на Олимпиаде-2022 в Пекине
25 января, 16:25
Олимпиада
Кто представит Казахстан на Олимпиаде-2022: названы имена спортсменов Кто представит Казахстан на Олимпиаде-2022: названы имена спортсменов
23 января, 17:57
Олимпиада
12 лицензий, или кто представит Казахстан в биатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине 12 лицензий, или кто представит Казахстан в биатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине
21 января, 18:54
Олимпиада
Названы знаменосцы Олимпиады-2022. Токаев передал флаг казахстанским спортсменам Названы знаменосцы Олимпиады-2022. Токаев передал флаг казахстанским спортсменам
20 января, 20:00
Олимпиада
Хоккейный турнир Олимпиады-2022 могут перенести на лето Хоккейный турнир Олимпиады-2022 могут перенести на лето
20 января, 19:25
Олимпиада
Казахстан получил еще одну лицензию на Олимпиаду-2022 Казахстан получил еще одну лицензию на Олимпиаду-2022
20 января, 17:53
Олимпиада
Кроме Галышевой. Кто еще способен выиграть медаль на Олимпиаде-2022 Кроме Галышевой. Кто еще способен выиграть медаль на Олимпиаде-2022
20 января, 16:09
Олимпиада
Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022 Представлена олимпийская форма Казахстана на Игры в Пекин-2022
19 января, 22:25
Олимпиада
Повторит ли Юлия Галышева олимпийский успех в Пекине? Повторит ли Юлия Галышева олимпийский успех в Пекине?
19 января, 09:36
Олимпиада
Впервые на экипировке олимпийской сборной появится название страны на казахском языке Впервые на экипировке олимпийской сборной появится название страны на казахском языке
18 января, 21:06
Олимпиада
Казахстан в шорт-треке, или кто будет биться за медали Олимпиады-2022 Казахстан в шорт-треке, или кто будет биться за медали Олимпиады-2022
18 января, 20:40
Олимпиада
Первые лицензии на Олимпиаду, или в каких видах спорта выступит Казахстан на Играх-2022 Первые лицензии на Олимпиаду, или в каких видах спорта выступит Казахстан на Играх-2022
17 января, 16:18
Олимпиада
Когда ждать медаль на Олимпиаде-2022? Расписание выступлений казахстанцев на Играх в Пекине Когда ждать медаль на Олимпиаде-2022? Расписание выступлений казахстанцев на Играх в Пекине
17 января, 09:49
Олимпиада
Спортсмены Саудовской Аравии впервые выступят на зимней Олимпиаде Спортсмены Саудовской Аравии впервые выступят на зимней Олимпиаде
13 января, 23:05
Олимпиада
Игроков НХЛ не пустят на Олимпиаду в Пекине Игроков НХЛ не пустят на Олимпиаду в Пекине
4 января, 17:32
Олимпиада
Вышел клип зимней Олимпиады-2022 с участием Димаша Кудайбергена Вышел клип зимней Олимпиады-2022 с участием Димаша Кудайбергена
30 декабря, 18:52
Олимпиада
Президента Казахстана пригласили на церемонию открытия Олимпиады в Пекине Президента Казахстана пригласили на церемонию открытия Олимпиады в Пекине
30 декабря, 17:38
Олимпиада
Кто едет на Олимпиаду-2022 в Пекине? Сколько у Казахстана лицензий и в каких видах спорта Кто едет на Олимпиаду-2022 в Пекине? Сколько у Казахстана лицензий и в каких видах спорта
23 декабря, 10:50
Олимпиада
МОК отреагировал на отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022 МОК отреагировал на отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022
7 декабря, 09:55
Олимпиада
Китай отреагировал на решение США бойкотировать Олимпиаду-2022 Китай отреагировал на решение США бойкотировать Олимпиаду-2022
7 декабря, 08:03
Олимпиада
США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus