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Президент Казахстана посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине

Президент Казахстана посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине
©НОК РК, Турар Казангапов
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которая состоялась на национальном стадионе "Птичье гнездо" в Пекине, сообщается на сайте Акорды.  

Наряду с лидером Казахстана и Председателем КНР Си Цзиньпином гостями торжественной церемонии стали президенты Аргентины, Египта, Кыргызстана, Польши, России, Сингапура, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора, Эмир Катара, премьер-министры Боснии и Герцеговины, Греции, Монголии, Пакистана, Король Камбоджи, Наследный принц Саудовской Аравии, Наследный принц Абу-Даби, Принц Монако, Великий герцог Люксембурга, принцесса Таиланда, Генеральный секретарь ООН, Президент МОК, Генеральный директор ВОЗ, Генеральный секретарь ШОС, а также ряд других иностранных официальных лиц.

Государственный флаг Казахстана во время прохода команд - участниц Олимпиады пронесли шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова. Касым-Жомарт Токаев приветствовал национальную команду Казахстана с ВИП-ложи.

Президент Казахстана посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине. Фото 1


В составе казахстанской сборной за награды главных зимних стартов четырехлетия будут бороться 34 атлета, завоевавшие 87 лицензий. Они примут участие в соревнованиях по восьми видам спорта: лыжным гонкам, фристайлу, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку. 

Всего за 16 соревновательных дней Игр будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта Токаев Касым-Жомарт

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