Португальские спортсмены изобразили празднование Роналду на церемонии открытия Олимпиады-2022

Сборная Португалии приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает Sport24.
В ходе прохода по стадиону двое португальских спортсменов изобразили знаменитый жест, которым свои голы празднует португальский футболист и лучший форвард в истории национальных команд Криштиану Роналду.
Роналду сопровождает свое празднование криком "Sii".
SIIIIIIIIIIIUUU!! É claro que não ia faltar homenagem pro homem, né? 😂#senteoclima pic.twitter.com/BneJkSEimg— sportv (@sportv) February 4, 2022
Игры продлятся до 20 февраля. На них разыграют 109 комплектов медалей.
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