Зимняя Олимпиада
Сегодня 10:14
 

Овечкин и компания: опубликован звёздный состав сборной России на Олимпиаду-2026

  Комментарии

©Depositphotos/ProShooter

Американские СМИ опубликовали предполагаемый состав российской сборной по хоккею, который мог бы выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии, передают Vesti.kz со ссылкой на Telegram-канал "Штаб Хоккеиста".

Нападающие:

В списке экспертов НХЛ оказались ведущие российские форварды: Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд"), Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз"), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Артемий Панарин и Павел Бучневич ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз") и другие. Также в списке присутствуют молодые таланты вроде Матвея Мичкова ("Филадельфия Флайерз") и Павла Дорофеева ("Вегас Голден Найтс"), которые уже зарекомендовали себя в НХЛ.

Защитники

Состав защитной линии представлен игроками с богатым опытом в НХЛ: Михаил Сергачёв ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Иван Проворов ("Филадельфия Флайерз"), Игорь Гавриков и Дмитрий Зуб ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Александр Никишин и Дмитрий Орлов ("Каролина Харрикейнз"), Никита Задоров («Бостон Брюйнс") и Павел Минтюков ("Анахайм Дакс").

Вратари

На позиции голкипера названы Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг") и Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс"), чьи навыки считаются одними из лучших в лиге.

Реакция и перспективы

"В США опубликовали состав сборной России, который, по их мнению, должен был сыграть на грядущих Олимпийских играх. Но, как и ожидалось, нас туда не допустили", — отмечает источник.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с февраля в Милане и Кортине (Италия).
 

