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Немецкий успех, или как биатлонистка Вишневская набирает форму перед Олимпиадой в Пекине

Немецкий успех, или как биатлонистка Вишневская набирает форму перед Олимпиадой в Пекине
©olympic.kz
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

После некоторого перерыва казахстанская биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко вновь является лидером сборной Казахстана. Она стала единственной, кто пробился на Олимпийские игры-2022. В текущем сезоне она не смогла приблизиться к подиуму, однако продемонстрировала прогресс. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Стоит сразу отметить, что биатлонистам всех сборных пришлось в срочном порядке перестраивать весь соревновательный календарь. Причиной тому стало изменение процесса отбора на Игры в Пекин, в который были внесены значительные корректировки.

Да, на мировых лидерах особо сильно это не сказалось. Однако те, кто бился за место в топ-20 Кубка наций, испытали сложности. В том числе, это коснулось и казахстанскую команду. В итоге наша сборная сможет делегировать только одну женщину.

На Галину Вишневскую-Шепоренко ложится большая ответственность. На трассе без сокомандниц ей будет довольно трудно. Однако она не раз показывала, что способна на эффективное преодоление дистанций в гордом одиночестве. Так что как минимум бороться на лыжне и огневых рубежах она будет точно.

Начало сезона у нее получилось больше вкатывающим и адаптационным. После Нового года спортсменка вышла на определенный высокий уровень, проявляя себя на различных гонках. Особенно красноречиво о ее кондициях и прогрессирующей форме сказало выступление на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Сразу две гонки она провела без единого промаха. Вишневская-Шепоренко закрыла все мишени в спринте и эстафете. Также в Рупольдинге Галина стала единственной, кому удалось пробиться в гонку преследования. Так что в Китае можно ожидать от нее локального успеха.

Про медали речь пока не идет. Главные фавориты, хоть и не все, показывают сейчас стабильно высокие результаты. С ними сложно биться. Но проявить себя Галине вполне по силам. Главное, чтобы к старту она подошла в оптимальной форме, восстановившейся и с отличным настроем. 

И, может быть, хорошо, что на последнем перед ОИ этапе Кубка мира в Италии Вишневской-Шепоренко удалось реализовать не все задачи: были ошибки, промахи. Речь больше об эстафете. В индивидуальных гонках ситуация была лучше. "Холодный душ" пойдет на пользу для концентрации и исправления недочетов. 

В общем, ждем от Галины яркого выступления. Побороться за высокие места она может. Осталось реализовать свой потенциал с учетом, что ее кондиции будут идеальными.

Когда ждать медаль на Олимпиаде-2022? Расписание выступлений казахстанцев на Играх в Пекине

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Метки:
Вишневская Галина Китай Олимпиада-2022 Зимние виды спорта Биатлон

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