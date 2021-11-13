МОК выделит 28,5 миллиона долларов национальным олимпийским комитетам перед Играми-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) дополнительно выделит национальным олимпийским комитетам (НОК) 28,5 миллиона долларов перед зимними Играми 2022 года в Пекине, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на сайт организации.

Средства будут выделены в рамках программы "Олимпийская солидарность" как признание вклада национальных комитетов в успешное проведение Игр-2020 в Токио. Деньги предназначены для покрытия расходов НОК, понесенных из-за пандемии коронавируса в ходе подготовки к участию в Олимпиаде в Пекине.

Для Игр в Токио в рамках "Олимпийской солидарности" НОК были выделены 47 миллионов долларов.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.