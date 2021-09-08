МОК отстранил Северную Корею от участия в Олимпиаде-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Национальный олимпийский комитет (НОК) КНДР до конца 2022 года, передают РИА Новости. Таким образом, страна не сможет выступить на ОИ в Пекине.

К Северной Корее решили применить такие санкции за отказ от участия в Играх-2020 в Токио, которые прошли с 23 июля по 8 августа в условиях мировой пандемии.

"Только КНДР не принимала участие в Играх. Они нарушили хартию, не выполнили своих обязанностей. Мы приняли решение, что НОК КНДР отстранен до конца 2022 года. МОК оставляет за собой право пересмотреть срок дисквалификации.

НОК КНДР не сможет рассчитывать на поддержку или реализацию программ МОК во время отстранения. Если спортсмены из КНДР отберутся на Олимпийские игры в Пекине по итогам квалификационных соревнований, исполком МОК со временем примет соответствующее решение относительно этих атлетов", - сказал глава МОК Томас Бах во время онлайн-конференции.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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