Конькобежка в 49 лет установила рекорд на Олимпиаде-2022 в Пекине

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн в 49 лет приняла участие в забеге на 3000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, став самой возрастной участницей в истории Игр, сообщает "Р-Спорт".

Пехштайн, которой 22 февраля исполнится 50 лет, побила рекорд саночницы Анны Абернати, представлявшей американские Виргинские острова. В 2002 году Абернати выступала на Играх в возрасте 48 лет 307 дней.

Для Пехштайн эта Олимпиада стала восьмой в карьере. Тем самым она сравнялась с рекордсменом по этому показателю японским прыгуном на лыжах с трамплина Нориаки Касаи, он выступил на восьми подряд Олимпийских играх с 1992 по 2018 год.

Свой забег в Пекине-2022 Пехштайн пробежала неудачно, заняв последнее место. Добавим, что казахстанка Надежда Морозова стала 13-й.

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Пехштайн - пятикратная олимпийская чемпионка. Также на ее счету два серебра и две бронзы. Дебютировала немка на Играх-1992, с тех пор она пропустила только Ванкувер-2010 по причине дисквалификации из-за аномальных показателей крови.