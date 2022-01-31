Коллекция значков за 67 тысяч, или какие сувениры продаются в олимпийском Пекине

В олимпийском Пекине (Китай) начали работу фирменные магазины, продающие сувенирную продукцию. Корреспондент Vesti.kz.побывал в одном из них и изучил цены.

На этот раз организаторы отличились скорее со знаком минус. По сравнению с предыдущими зимними Играми, ассортимент выглядит весьма скудно.

При этом продукцию в магазины завозят ежедневно, а разбирают ее очень быстро, несмотря на то, что Олимпиада еще не началась. Пустые прилавки можно увидеть уже до обеда.

В сувенирных магазинах Пекина представлены значки, статуэтки, декоративные изделия и мягкие игрушки в виде талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.

Самый ходовой товар - значки. Их стоимость в среднем составляет 49 китайских юаней - около 3300 тенге.

Коллекционеры могут приобрести сразу сет - коллекцию значков со всех зимних Олимпиад. Правда, стоит он недешево - 980 юаней - это почти 67 тысяч тенге.

Магниты - по 39 китайских юаней - (чуть более 2600 тенге). За 192 юаня (около 13 тысяч тенге) можно купить игрушку. Стоимость футболки - 149 юаней (чуть более 10 тысяч тенге), за кружку придется выложить 88 юаней (6 тысяч тенге), за рюкзак - 98 юаней (около 6700 тенге), за шапки - 168 юаней (около 11500 тенге).

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Фото Vesti.kz. Юлия Милова©

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