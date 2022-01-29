На хоккейном турнире Олимпиады-2022 может быть два чемпиона

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте опубликовал особые правила проведения хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), связанные с коронавирусом.

Отмечается, что на хоккейном турнире могут быть вручены два комплекта золотых медалей. Такой сценарий предусмотрен на случай, если все четыре участника финального матча и встречи за бронзу не смогут набрать необходимое количество игроков в заявке - 15 полевых хоккеистов и двух вратарей.

В таком случае будет вручено два комплекта бронзовых и два комплекта золотых медалей.

Если же количество положительных тестов превысит допустимые нормы только у одного из финалистов, его заменит победитель матча за третье место.

Напомним, зимние Олимпийские игры-2022 пройдут c 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии.