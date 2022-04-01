"Эти девушки потеряли детство". Фигуристка раскритиковала турнир одиночниц на Олимпиаде-2022

Финская фигуристка Лаура Леписте в интервью Ilta-Sanomat рассказала, что во время Олимпиады-2022 в Пекине участницы соревнований были шокированы и морально сломлены, сообщает Р-Спорт.

По мнению фигуристки, крупные спортивные соревнования должны приносить радость, ситуация в Пекине же была прямо противоположной.

"Спорт должен вызывать азарт и вау-эффект у спортсменов и зрителей. Здесь же все были просто в шоке. Эти девушки потеряли детство, пожертвовали всем ради Олимпиады. И конечный результат таков, что никто не счастлив, но все плачут, все сломаны", - поделилась она мнением.

Женский одиночный турнир фигуристок в Пекине завершился победой Анны Щербаковой из России. Серебро выиграла другая россиянка Александра Трусова, тогда как бронзу завоевала японка Каори Сакамото.

А вот другая представительница России Камила Валиева стала чемпионкой Игр-2022 в командном турнире, а после допинг-скандала была лучшей в короткой программе, но впоследствии осталась без медали в одиночном катании.