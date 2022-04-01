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"Эти девушки потеряли детство". Фигуристка раскритиковала турнир одиночниц на Олимпиаде-2022

"Эти девушки потеряли детство". Фигуристка раскритиковала турнир одиночниц на Олимпиаде-2022
©РИА Новости
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

Финская фигуристка Лаура Леписте в интервью Ilta-Sanomat рассказала, что во время Олимпиады-2022 в Пекине участницы соревнований были шокированы и морально сломлены, сообщает Р-Спорт.

По мнению фигуристки, крупные спортивные соревнования должны приносить радость, ситуация в Пекине же была прямо противоположной.

"Спорт должен вызывать азарт и вау-эффект у спортсменов и зрителей. Здесь же все были просто в шоке. Эти девушки потеряли детство, пожертвовали всем ради Олимпиады. И конечный результат таков, что никто не счастлив, но все плачут, все сломаны", - поделилась она мнением.

Женский одиночный турнир фигуристок в Пекине завершился победой Анны Щербаковой из России. Серебро выиграла другая россиянка Александра Трусова, тогда как бронзу завоевала японка Каори Сакамото.

А вот другая представительница России Камила Валиева стала чемпионкой Игр-2022 в командном турнире, а после допинг-скандала была лучшей в короткой программе, но впоследствии осталась без медали в одиночном катании.

Наши медали

Всего
Казахстан Казахстан 0 0 0 0

ТОП 5 медалистов

Всего
1 Норвегия Норвегия 16 8 13 37
2 Германия Германия 12 10 5 27
3 Китай Китай 9 4 2 15
4 США США 8 10 7 25
5 Швеция Швеция 8 5 5 18
Весь зачёт

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Метки:
Фигурное катание Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта

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