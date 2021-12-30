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Кто едет на Олимпиаду-2022 в Пекине? Сколько у Казахстана лицензий и в каких видах спорта

Кто едет на Олимпиаду-2022 в Пекине? Сколько у Казахстана лицензий и в каких видах спорта
©olympic.kz
Новости спорта Соревнования Зимняя Олимпиада

До зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине остался практически месяц. В данный момент активно идет квалификация. И во многих зимних видах спорта плотный соревновательный календарь заточен непосредственно под большой отбор.

При этом в некоторых из них этот процесс уже завершен - Международные федерации объявили количество квот на каждую страну. Подробнее о ситуации с лицензиями в Казахстане - в материале Vesti.kz.

Стоит сразу подчеркнуть, что никакой конкретики пока нет. Исходные данные являются предварительными. Тем не менее можно уже сейчас сказать, в каких именно видах спорта будет представлен Казахстан на ОИ-2022.

Это биатлон, лыжне гонки, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, конькобежный спорт, фристайл-могул, фристайл-акробатика. Однако ни имена, ни количество квот пока нельзя официально перечислить. На этот счет Национальный олимпийский комитет выступил недавно с соответствующим заявлением.

"Количество лицензий и точный список спортсменов станут известны в середине января, когда международные федерации подтвердят квоты национальным олимпийским комитетам", - говорилось в сообщении.

Сама квалификация продлится до 16 января. К этому моменту должны завершиться отборочные соревнования. В основном это этапы Кубка мира. Исключение составляют конькобежный спорт, шорт-трек, хоккей с шайбой, где борьба за лицензии уже завершилась.

Кто едет на Олимпиаду-2022 в Пекине? Сколько у Казахстана лицензий и в каких видах спорта. Фото 1

Предварительно, согласно списку ISU, конькобежцы завоевали десять лицензий в восьми дисциплинах. Из них пять являются женскими, три - мужскими. Состав будет определен позже.

В шорт-треке число квот равняется восьми. У мужчин в активе пять лицензий, у женщин - две. Еще одна отводится под смешанную эстафету. Что касается имен, то главный тренер сборной Мадыгали Карсыбеков отметил, что в Пекин поедут сильнейшие. Возможно, будут проводиться контрольные тренировки.

Неоднозначная ситуация складывается в биатлоне. Пока все идет к тому, что Казахстан сможет отправить на ОИ четырех женщин и двух мужчин. Однако даже такой расклад находится под вопросом. Необходимо удержать позиции в рейтинге: женщинам быть в топ-20. Мужском команде на этапах Кубка мира можно замахнуться на попадание в двадцатку сильнейших, но сделать это будет крайне сложно. Поэтому пока только две квоты.

У могулистов тоже в разгаре квалификационный период. Конкретные данные по квотам ранее сообщила главный тренер Елена Круглыхина.

Кто едет на Олимпиаду-2022 в Пекине? Сколько у Казахстана лицензий и в каких видах спорта. Фото 2

"У нас сейчас пять лицензий: три мужские, две женские. Еще одна у женщин в "подвешенном" состоянии. Олесе Граур совсем немного не хватило, чтобы взять ее. Также мы можем выставить на ОИ еще двух мужчин. На эти квоты у нас три претендента. И кто именно из них станет обладателем, пока сказать не можем. Каждый из соискателей одинакового уровня", - заключила Круглыхина.

Примерно такой же прогресс и в прыжках на лыжах с трамплина. Наши спортсмены бьются на мировых стартах. Например, сейчас проходит "Турне четырех трамплинов". До этого прошел ряд этапов Кубка мира. И в январе должно подтвердиться количество квот.

В общем, все упирается в рейтинги, которые окончательно будут сформированы примерно через пару недель. До этого говорить о реальных цифрах является бессмысленным занятием. Предварительные списки могут поменяться в силу каких-либо внешних условий.

Кто едет на Олимпиаду-2022 в Пекине? Сколько у Казахстана лицензий и в каких видах спорта. Фото 3

Добавим, что Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

©Olympic.kz, IBU

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Метки:
Олимпиада Биатлон Лыжный спорт Пекин Казахстан Фристайл конькобежный спорт

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