Джеки Чан пронес олимпийский огонь Игр-2022 по Великой стене

Суперзвезда боевиков Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня Игр-2022 в Пекине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Джеки Чан был среди почетных гостей второго дня эстафеты, несших олимпийский факел на вершине Великой китайской стены. Во время эстафеты его приветствовали все китайские олимпийские медалисты.

"Я проснулся в 4 утра. Это моя четвертая Олимпиада. Я очень счастлив. Мне также холодно!" - сказал актер после пробежки вдоль стены.

Позже факел будет доставлен в Чжанцзякоу в соседней провинции Хэбэй, где пройдет большинство олимпийских соревнований. Эстафета завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия.

Зимние Олимпийские игры - 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Напомним, накануне началась церемония старта эстафеты олимпийского огня. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы КНР. Отмечается, что в эстафете примут участие более 1 000 факелоносцев, она продлится три дня.