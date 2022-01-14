Vesti.kz открывают вакансию спортивного журналиста (полная занятость, возможна и удаленная работа, и в офисе). Обязателен опыт работы в СМИ на должности спортивного журналиста от трех лет.
Ключевые навыки: грамотность, понимание видов спорта и умение писать спортивные новости, умение работать в коллективе и с персоналом.
Будет плюсом: владение казахским и английским языками.
Обязанности:
— написание материалов согласно норме, установленной редакцией;
— поиск интересных спортивных новостей;
— подбор и поиск фото- и видеоконтента;
— участие в редакционном планировании;
— взаимодействие с редакторами и дизайнерами сайта;
— отработка и развитие новостных тем дня;
— генерация идей для визуалов, фото, видео, конкурсов, подводок к постам.
Мы возьмем тебя на работу, если ты:
— хорошо разбираешься в главных видах спорта Казахстана и умеешь все это переводить в текст;
— отлично ориентируешься в мире большого спорта. Знание других тематик (кино, игры, музыка и т. д.) будет плюсом;
— грамотно пишешь на русском языке.
Что мы предлагаем:
— работу в редакции лидирующего спортивного медиа;
— интеграцию в уже отлаженную команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;
— возможность общаться со звездами спорта и делать вместе с ними крутой контент;
— возможность поездок на топовые спортивные события;
— красивый и удобный офис в Алматы и Нур-Султане, куда легко добраться;
— возможность работать полностью удаленно;
— возможность участвовать в конференциях, митапах;
— кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе;
— достойный уровень заработной платы, который обсуждается по результатам собеседования.
Резюме отправляйте на почту vestisporta.kz@gmail.com.