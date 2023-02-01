"Астана" одержала победу в матче Единой лиги ВТБ

"Астана" в матче Единой лиги ВТБ одержала победу над "Минском", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Астане завершилась со счетом 86:82 (29:15, 14:26, 24:12, 19:29).
Самым результативным в составе астанчан стал Кваме Вон - 22 очка. Валерий лиходей набрал 18 баллов, а Маркелл Джонсон - 14.
15 февраля "Астана" сыграет на выезде с "Самарой".
Во втором этапе в группе "Б" столичный клуб располагается на пятом месте из шести. Для выхода в плей-офф "Астане" необходимо занять первое или второе место в группе.
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