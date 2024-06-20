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Новости спорта Другие Волейбол
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Сабина Алтынбекова поразила поклонников образом в национальным наряде

Сабина Алтынбекова поразила поклонников образом в национальным наряде
©instagram.com/altynbekova_20

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вновь покорила сердца своих поклонников, передают Vesti.kz.

На этот раз спортсменка оубликовала видео в национальном казахском наряде. Подписчики были в восторге от образа и по традиции засыпали Сабину комплементами комментариях.

В видео Сабина демонстрирует красоту национальной одежды, в сочетании с ее спортивными достижениями, этот пост вызвал у подписчиков восхищение.

"Когда растет цветок - это красота земли. Когда растет девушка - это красота страны", - написала Алтынбекова. 

Подписчики оценили образ спортсменки:

"Такие люди как Димаш, Сабина, делают узнаваемой нашу страну в мире!"
"Сондай сулусыз, казаки ким керемет жарасып тур"
"Сізге Мисс Мирага катысу керек"

Напомним, что казахстанская волейболистка впервые привлекла большое внимание во время чемпионата мира среди юниоров в 2014 году в Тайване. Ее спортивные достижения и яркая внешность сделала ее объектом восхищения не только среди болельщиков, но и в социальных сетях.

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Метки:
Алтынбекова Сабина Волейбол

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