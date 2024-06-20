Сабина Алтынбекова поразила поклонников образом в национальным наряде

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вновь покорила сердца своих поклонников, передают Vesti.kz.
На этот раз спортсменка оубликовала видео в национальном казахском наряде. Подписчики были в восторге от образа и по традиции засыпали Сабину комплементами комментариях.
В видео Сабина демонстрирует красоту национальной одежды, в сочетании с ее спортивными достижениями, этот пост вызвал у подписчиков восхищение.
"Когда растет цветок - это красота земли. Когда растет девушка - это красота страны", - написала Алтынбекова.
Подписчики оценили образ спортсменки:
"Такие люди как Димаш, Сабина, делают узнаваемой нашу страну в мире!"
"Сондай сулусыз, казаки ким керемет жарасып тур"
"Сізге Мисс Мирага катысу керек"
Напомним, что казахстанская волейболистка впервые привлекла большое внимание во время чемпионата мира среди юниоров в 2014 году в Тайване. Ее спортивные достижения и яркая внешность сделала ее объектом восхищения не только среди болельщиков, но и в социальных сетях.
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