Сабина Алтынбекова показала роскошное фото и сделала заявление о своей любви

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова высказалась о величайшем даре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она опубликовала роскошное фото в своем аккаунте в Instagram, который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков, и сделала заявление о любви.

"Любовь к себе - это величайший дар. Проявите его в своей жизни и покажите всему миру, как нужно вас любить", - написала Алтынбекова.

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Напомним, что Алтынбекова уже более двух лет замужем и воспитывает годовалого сына.