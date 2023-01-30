Сабина Алтынбекова опубликовала фото в форме нового клуба

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова показала фото в форме клуба "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она ранее выступала за клуб из Дубая.

"S20 🖤", - написала волейболистка, играющая под 20-м номером в публикации в своем Instagram.

Напомним, что Алтынбекова в начале 2021 года должна была вернуться в "Аль-Васл", цвета которого она защищала с декабря 2019-го по июнь 2020-го. Казахстанка также переходила в итальянскую "Казерту", но не смогла дебютировать там из-за финансовых проблем команды. Затем с началом пандемии Алтынбекова осталась без клуба.

Напомним, что в конце 2020 года Алтынбекова вышла замуж, а в октябре 2021-го родила сына. Недавно же волейболистка намекнула на возобновление карьеры.

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