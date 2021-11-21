Победительница клубного ЧМ и Лиги чемпионов будет играть в Казахстане. Топ-10 ее фото

Победительница клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов Бетания Де Ла Крус будет играть в Казахстане за волейбольный клуб "Алтай", сообщает корреспондент Vesti.kz.

34-летняя волейболистка является многократной чемпионкой и призером континентальных соревнований в составе сборной Доминиканской Республики, куда она вызывается с 2005 года. На клубном уровне выступала за команды из Пуэрто-Рико, Японии, Кореи, России, Италии и Турции.

Она победительница клубного чемпионата мира-2015 и победительница Лиги чемпионов-2015 в составе стамбульского "Эджзаджибаши". Также она победительница чемпионатов Доминиканской Республики-2006, Японии-2008, Пуэрто-Рико-2011, Южной Кореи-2014 и России-2017 и 2020.

Несколько раз за свою карьеру признавалась MVP и лучшей нападающей-доигровщицей. С 2013 года Бетания - капитан сборной Доминиканской Республики.