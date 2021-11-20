Одна из самых красивых волейболисток Казахстана поделилась откровенными фото

Одна из самых красивых и при этом успешных волейболисток страны Кристина Карапетян опубликовала пикантные фото в соцсетях, сопроводив их обстоятельным комментарием, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Телесно-ориентированные практики - это практики, направленные на работу с психикой человека через его тело. Даже такие практики, как йога или цигун, можно назвать телесно-ориентированными.

Например, благодаря практикам йоги, я ВСЕМ ТЕЛОМ поняла, что значит достигать результата, не напрягаясь, и что создавая напряжение, мы не способны наслаждаться процессом.

А еще я поняла, что, когда входишь в определенную асану, нужно отследить, где есть лишнее напряжение. Например, зачем напрягать плечи, если мы находимся в позе голубя?!!

Когда вот это понимание переносишь на жизнь, то она чудесным образом кажется не такой уж напряженной и жестокой. Жесткость внутри нас.

Я практикую йогу для себя, а для всех остальных есть практики гвоздестояния, биодинамического дыхания, медитации, ароматерапия. В биодинамике я использую некоторые приемы из телесной терапии для более глубокой проработки в сессии.

Наше тело никогда не врет, в отличие от ума, который уводит в сторону. Начните заботиться о своем теле, и оно ответит вам благодарностью в виде здоровья и колоссальной энергии на свершение всех задуманных дел", - написала она в Instagram.

У Карапетян 47,6 тысячи подписчиков. На ее странице встречаются и такие откровенные фото:

Напомним, Карапетян играла за российские клубы "Забайкалка" и "Енисей", казахстанские "Иртыш-Казхром", "Жетысу" и "Алматы". С 2017 года она выступала за сборную Казахстана. Спортсменка выигрывала Кубок Казахстана, а также по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали национального чемпионата. В конце прошлого года спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры.

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