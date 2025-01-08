Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Волейбол
Вчера 11:20
 

Казахстанская волейболистка покорила фанатов горячим видео

  Комментарии

Поделиться
Казахстанская волейболистка покорила фанатов горячим видео ©instagram.com/tatarka5

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова поделилась со своими подписчиками в Instagram горячим видео, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова поделилась со своими подписчиками в Instagram горячим видео, передают Vesti.kz.

На нем она позирует в темном платье с глубоким декольте и вырезом на животе.

"На Мальдивах стало жарко", - говорится в подписи к публикации.


Отметим, казахстанка нередко публикует в соцсетях откровенные снимки, в связи с чем ее называют одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана.

На ее страницу в Instagram подписаны 192 тысячи человек.

Сейчас Демьянова выступает за "Грацию" из Уральска. Раньше представляла клуб "Алматы". 

Волейбол Демьянова Татьяна Девушки в спорте

Реклама

Живи спортом!