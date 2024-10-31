Как Роналду! Выбор Сабины Алтынбековой вызвал фурор
Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова выбрала себе новый клуб, передает корреспондент Vesti.kz.
Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова выбрала себе новый клуб, передает корреспондент Vesti.kz.
Она продолжит карьеру в индонезийском клубе Yogya Falcons. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
"Дорогие друзья! Рада сообщить вам, что я подписала контракт с волейбольной командой "Yogya Falcons" в Пролиге 2024/2025. С нетерпением жду встречи с товарищами по команде и с фанатами Индонезии. Скоро увидимся", - пишет Алтынбекова.
Отметим, что она будет играть за новый клуб, который только дебютирует в профессиональной лиге Индонезии. На Instagram-аккаунте клуба всего семь публикации, большая часть из которых посвящена Алтынбековой. В комментариях под постами болельщики восхищаются спортсменкой, называя ее "королевой волейбола", "волейбольным Роналду" и веря, что она принесет пользу команде.
Напомним, Алтынбекова приняла решение возобновить профессиональную карьеру в прошлом году: она выступала за эмиратский клуб "Аль-Васл", с которым она стала победительницей чемпионата страны.
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