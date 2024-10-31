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Как Роналду! Выбор Сабины Алтынбековой вызвал фурор

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Как Роналду! Выбор Сабины Алтынбековой вызвал фурор ©instagram.com/altynbekova_20/

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова выбрала себе новый клуб, передает корреспондент Vesti.kz.

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Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова выбрала себе новый клуб, передает корреспондент Vesti.kz.

Она продолжит карьеру в индонезийском клубе Yogya Falcons. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья! Рада сообщить вам, что я подписала контракт с волейбольной командой "Yogya Falcons" в Пролиге 2024/2025. С нетерпением жду встречи с товарищами по команде и с фанатами Индонезии. Скоро увидимся", - пишет Алтынбекова.

Отметим, что она будет играть за новый клуб, который только дебютирует в профессиональной лиге Индонезии. На Instagram-аккаунте клуба всего семь публикации, большая часть из которых посвящена Алтынбековой. В комментариях под постами болельщики восхищаются спортсменкой, называя ее "королевой волейбола", "волейбольным Роналду" и веря, что она принесет пользу команде.


Напомним, Алтынбекова приняла решение возобновить профессиональную карьеру в прошлом году: она выступала за эмиратский клуб "Аль-Васл", с которым она стала победительницей чемпионата страны. 

Алтынбекова Сабина Индонезия Волейбол

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