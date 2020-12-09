Хамитов? Алтынбекова показала самого главного мужчину в своей жизни

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова показала главного мужчину своей жизни, сообщают Vesti.kz.
Им оказался не боец смешанных единоборств Куат Хамитов, который публично выражает свои чувства к девушке, не скрывая намерения на ней жениться, а ее отец.
"Поздравляю с днем рождения самого главного мужчину в моей жизни. Пусть Аллах оберегает Вас, отец", - подписала Алтынбекова фото в Instagram.
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