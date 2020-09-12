Сравниваемая с Дейенерис из "Игры престолов" казахстанская волейболистка показала горячие фото

21-летняя Динара Сыздыкова, которая в 2019 году была признана самой красивой волейболисткой на ежегодном международном турнире Вьетнамского телевидения VTV Cup, опубликовала горячее фото в своем Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Она опубликовала два фото, сделав одно цветное, а второе - черно-белое.
Напомним, Сыздыкову признали самой красивой волейболисткой Вьетнамского турнира VTV Cup, на котором она с "Алтай-2" выступала прошлым летом. Сама девушка призналась, что ей приятно получить такое признание. Также ее сравнивали с героиней популярного сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен. Но волейболистка в шутку называет себя "Углерожденная", так как родом из Экибастуза.
Ранее титул Мисс Вьетнамского телевидения получали и другие казахстанские волейболистки - Сабина Алтынбекова, Алия Баткульдина и Зарина Ситказинова.
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