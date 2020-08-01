"Меня может просто взять и не стать ...". Одна из самых сексуальных спортсменок Казахстана - о борьбе за долги по зарплате

Волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян
рассказала, как вместе с одноклубницами по павлодарскому "Иртышу
" добивается выплаты долгов по заработной плате.
Одна из сексуальных спортсменок Казахстана после эфира на Qazsport опубликовала пост в Instagram, в котором призналась, что чувствует опасность за свою жизнь.
"Начну с благодарности директору телеканала QazSport Наги Бакытбекову, журналистам и телеведущим Аяну и Турлыжану за гостеприимство и предоставление площадки для дискуссии о нашей наболевшей проблеме.
В ходе эфира в очередной раз было сказано, что аппарат управления Павлодарской области не отказывается от своих обязательств по выплатам долга, назвав размытые сроки и суммы: "В течение одного-полутора месяцев будет первый транш, сумма неизвестна. Далее с нового меморандума планируем закрыть полностью задолженность перед клубом". То есть не раньше весны 2021 года. Как тебе такое, Илон Маск?!
Также хочу довести до сведения тех, кто переживает, что мы "жирно питаемся" за счет ваших налогов - зарплаты игрокам волейбольного клуба "Иртыш" выплачиваются не из бюджета области, а из спонсорских средств. Бюджет расходуется на организацию поездок на соревнования (проезд, проживание, питание). Наша зарплата складывается не из ваших налогов - успокойтесь! Ваши-наши налоги уходят на другие нужды.
Теперь, что касается Федерации волейбола РК: "Обещаем провести собрание по завершению карантина и попытаться посодействовать ускорению выплат по задолженностям".
Как вы думаете, может быть, нам еще подождать? Ответ: слово из трех букв. Пишу - "нет", произношу - "...".
Мы будем продолжать всеми силами и способами добиваться наших заработанных денег, привлекая компетентных экспертов и освещая нашу проблему на всех уровнях, включая международный.
Все чаще закрадывается в голову мысль о том, что меня может просто взять и не стать (далее следуют эмоджи ножа, пистолета, крови и гроба - прим.). Но за что?! За то, что я и моя команда хочет забрать свое кровно заработанное. Мы не хотим, чтоб кого-то наказали или убрали, не хотим лезть вглубь функционирования всей системы обеспечения денежными средствами Павлодарскую область. Это не наше дело.
Наше дело - вернуть себе положенные зарплаты и, наконец, переключить свое внимание на родных и любимых людей, наслаждаясь жизнью", - написала Карапетян.
Ранее Карапетян и ее одноклубницы по "Иртышу" опубликовали
открытое письмо, в котором сообщили, что клуб не выплачивал зарплаты с конца октября 2019 года. Также волейболистки не получили премии за бронзовые медали и компенсаций за отпуск.
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