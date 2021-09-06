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Видеообзор матча с Финляндией, или как Казахстан потерпел второе поражение в отборе на ЧМ-2022

Сегодня 23:26
Сборные

Сборная Казахстана по футболу проиграла команде Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча команд прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Сегодня 23:26
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Видеообзор матча с Финляндией, или как Казахстан потерпел второе поражение в отборе на ЧМ-2022
Видеообзор матча с Финляндией, или как Казахстан потерпел второе поражение в отборе на ЧМ-2022
Сегодня 23:26
Видеообзор матча с Финляндией, или как Казахстан потерпел второе поражение в отборе на ЧМ-2022
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