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Видео стартовой победы сборной Казахстана по баскетболу в квалификации Кубка Мира

Сегодня 16:04
Баскетбол

Баскетболисты сборной Казахстана одержали победу на старте квалификационного турнира к Кубку Мира-2023. В первом матче группы D они на своей площадке обыграли Сирию со счетом 84:74. 

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Метки:
Сборная Казахстана по баскетболу
Сегодня 16:04
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Видео стартовой победы сборной Казахстана по баскетболу в квалификации Кубка Мира
Видео стартовой победы сборной Казахстана по баскетболу в квалификации Кубка Мира
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