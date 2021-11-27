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Сборная Казахстана по баскетболу стартовала с победы в квалификации Кубка Мира-2023

Сборная Казахстана по баскетболу стартовала с победы в квалификации Кубка Мира-2023
©nbf.kz
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Баскетболисты сборной Казахстана одержали победу на старте квалификационного турнира к Кубку Мира-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом матче группы D они на своей площадке обыграли Сирию со счетом 84:74. Следующую игру казахстанцы проведут с этим же соперником в Дамаске.

В рамках первого раунда отбора казахстанская сборная проведет еще пять матчей:

29 ноября 2021. Сирия - Казахстан;

24 февраля 2022. Иран - Казахстан;

27 февраля 2022. Бахрейн - Казахстан;

1 июля 2022. Казахстан - Иран;

4 июля 2022. Казахстан - Бахрейн.

Сам розыгрыш Кубка пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года в трех странах - Японии, Филиппинах и Индонезии.

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Метки:
Сборная Казахстана по баскетболу

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