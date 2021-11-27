Сборная Казахстана по баскетболу стартовала с победы в квалификации Кубка Мира-2023

Баскетболисты сборной Казахстана одержали победу на старте квалификационного турнира к Кубку Мира-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом матче группы D они на своей площадке обыграли Сирию со счетом 84:74. Следующую игру казахстанцы проведут с этим же соперником в Дамаске.
В рамках первого раунда отбора казахстанская сборная проведет еще пять матчей:
29 ноября 2021. Сирия - Казахстан;
24 февраля 2022. Иран - Казахстан;
27 февраля 2022. Бахрейн - Казахстан;
1 июля 2022. Казахстан - Иран;
4 июля 2022. Казахстан - Бахрейн.
Сам розыгрыш Кубка пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года в трех странах - Японии, Филиппинах и Индонезии.