Хоккеист сборной Казахстана дебютировал за российский клуб

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Нападающий сборной Казахстана по хоккею Евгений Рымарев дебютировал за ханты-мансийскую "Югру".
Это произошло в товарищеском матче против челябинского "Трактора". Встреча, состоявшаяся в Челябинске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. единственную шайбу на 57-й минуте забросил Вячеслав Основин.
Рымарев результативными действиями не отметился.
О переходе Рымарева "Югра" объявила в мае. Соглашение 31-летнего форварда рассчитано на один год. В прошедшем сезоне "Югра" заняла пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а в плей-офф дошла до 1/4 финала, но не смогла продолжить серию из-за пандемии коронавируса.
C 2016 года Рымарев выступал за родное "Торпедо" из Усть-Каменогорска. В минувшем сезоне он набрал 54 (28+26) очка в 52 матчах регулярного чемпионата и три (2+1) балла в пяти играх плей-офф.
Кроме родного клуба, Рымарев выступал за "Сарыарку", "Барыс" и "Астану". В КХЛ в период с 2008 по 2016 год форвард сыграл 207 матчей и набрал 44 (17+27) очка.
В составе сборной Казахстана Рымарев играл на восьми чемпионатах мира, в том числе и на ЧМ-2019 в Нур-Султане. Последний раз в национальной команде он выступал в феврале, когда набрал два (1+1) очка в трех матчах квалификации Олимпиады-2022.
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