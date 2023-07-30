Казахстан завоевал третью медаль на Универсиаде-2023

Казахстан завоевал третью медаль на летней Универсиаде-2023, проходящей в Чэнду (Китай), сообщают Vesti.kz.

Серебро в копилку сборной принес Никита Чирюкин в соревнованиях по пулевой стрельбе. Казахстанец занял второе место в стрельбе из скорострельного пистолета с дистанции 25 метров, набрав 27 очков. Золото в этой дисциплине выиграл чех Матей Рампула (29 очков), а бронзу - Оскар Миливек (23 очка).

Еще одна серебряная медаль была завоевана в командных соревнованиях в стрельбе из винтовки с трех позиций с дистанции 50 метров - Константин Малиновский, Ислам Сатпаев и Никита Шахторин набрали 3507 очков и заняли второе место. Первое место заняла сборная Китая (3529 очков), а третье - представители Индии (3502 очка).

Также на Универсиаде-2023 Казахстан выиграл бронзу - ее завоевал дзюдоист Сунгат Жубаткан.