Казахстан выиграл пятую медаль на Универсиаде-2023, проходящей в городе Чэнду (Китай), сообщают Vesti.kz.

Бронзу в командных соревнованиях по стрельбе из винтовки с десяти метров принесли Константин Малиновский, Ислам Сатпаев и Никита Шахторин. Они уступили представителям Индии и Китая.

Для казахстанцев эта награда стала уже второй на Универсиаде-2023 - ранее они выиграли серебро в командных соревнованиях по стрельбе из винтовки с трех позиций с дистанции 50 метров.

Также в копилке сборной Казахстана серебряная и три бронзовых медалей.

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