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Казахстан на Универсиаде-2023: сколько медалей завоевано и какое итоговое место

Казахстан на Универсиаде-2023: сколько медалей завоевано и какое итоговое место
©FISU

Сборная Казахстана завершила свое выступление на Всемирной летней Универсиаде-2023, прошедшей в Чэнду (Китай), сообщают Vesti.kz.

В копилке национальной команды 20 медалей: две золотые, семь серебряных и 11 бронзовых. Обладателями золота стали гимнаст Милад Карими и таэквондистка Рита Бакишева.

Серебро завоевали Карими, гимнаст Нариман Курбанов, лучница Диана Турсынбек, гимнастка Эльжана Таниева (дважды), мужская сборная по стрельбе с 50 метров из винтовки (Константин Малиновский, Ислам Сатпаев, Никита Шахторин) и индивидуальный стрелок Никита Чирюкин.

Бронзу принесли Карими и Таниева, мужские сборные по таэквондо (Абдурахмон Марипов, Бейбарыс Каблан, Бексултан Мусахан и Шамсат Дуйсенов), по стрельбе из винтовки с 10 метров (Малиновский, Сатпаев, Шахторин), по фехтованию на саблях (Жанат Набиев, Назарбай Саттархан и Артем Саркисян), дзюдоисты Бекарыс Садуакас, Сунгат Жубаткан и Аскар Наркулов, пловец Адильбек Мусин, а также ушуисты Бексултан Каскенов и Айгерим Тореханова.

С этим результатом Казахстан занял 20-е место в медальном зачете.

Первое место занял Китай - хозяева Универсиады-2023 завоевали 178 медалей (103 золотых, 40 серебряных и 35 бронзовых). Второе место у Японии - 93 (21-29-43), третье у Южной Кореи - 58 (17-18-23).

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