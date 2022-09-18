Зарубежный эксперт высказался о перспективах Агаповой после поражения в UFC

Британский эксперт MMA Sport Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz поражение казахстанки Марии Агаповой от канадки Джиллиан Робертсон. Специалист поделился впечатлениями о ходе поединка и высказался о перспективах проигравшей.

Бой, прошедший на турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США), завершился победой Робертсон сабмишеном во втором раунде.

"Агапова прекрасно проявила себя в первом раунде. Она нанесла больше ударов, была активнее. Робертсон смогла выжить в непростой ситуации и дождаться своего шанса. Ей удалось не только добиться победы, но и обновить рекорд по завершении сабмишеном. Для Агаповой - это неприятный момент. Два поражения подряд не ставят крест на ее перспективах. Она будет в UFC как минимум один бой, но ее карьера уже под вопросом", - отметил Смит.

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После боя Агапова сделала заявление и раскрыла свои дальнейшие планы.

Напомним, до этого 25-летняя Агапова выиграла два боя в UFC, а еще в двух потерпела поражения.

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