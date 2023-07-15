Зарубежные СМИ сделали разбор дебютного боя непобежденного казаха в UFC

Сайт Сlutchpoints.com представил собственный прогноз на исход дебютного боя казахстанца Азата Максума (16-0) в UFC против американца Тайсона Нэма (21-13-1), который состоится утром 16 июля, передает корреспондент Vesti.kz.

Их противостояние состоится на турнире UFC Vegas 77 в Лас-Вегасе (США). Ориентировочное время старта боя Максума с Нэмом - 05:50 по Астане. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на официальном сайте UFC - ивент можно посмотреть на цифровой платформе UFC Fight Pass.

"Азат Максум является безусловным фаворитом в своем дебютном поединке в UFC, и это справедливо. Он - лучший проспект из Казахстана сразу после Шавката Рахмонова. Несмотря на то, что он является широко разрекламированным проспектом, у Нэма есть инструменты, чтобы испортить ему вечеринку, особенно если он донесет до цели свою мощную правую руку. С учетом сказанного, стоит ожидать, что Максум будет держать свою дистанцию, прицеливаясь по Нэму из аутсайда, одновременно проводя тейкдауны, чтобы тем самым одержать свою первую победу в UFC", - пишется в статье.

Ранее Максум уложился в лимит наилегчайшего веса, в котором будет выступать в UFC. Казахстанец показал на весах 57,152 килограмма.

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