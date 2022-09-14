"Заберем оба чемпионских пояса". Названы цели Чимаева в дивизионе Рахмонова

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (12-0) до конца текущего года может провести в UFC еще один бой, сообщает vRINGe.com со ссылкой на его тренера Андреаса Михаэля. При этом он подчеркнул, что в таком случае Чимаев, выступавший в полусреднем весе, подерется в рамках среднего дивизиона. В полусредней весовой категории представлен также Шавкат Рахмонов (16-0).

Напомним, что Чимаев должен был принять участие в главном событии прошедшего турнира UFC 279 и сразиться с Нейтом Диасом в рамках полусредней категории, однако провалил официальное взвешивание, и ему поменяли соперника на Кевина Холланда, а статус боя понизили до второго по значимости.

В итоге Чимаев победил Холланда уже в первом раунде.

"Он большой парень, и ему нужно немного времени, если он будет драться в полусреднем весе. Но, конечно, он может сделать вес. Ему просто нужно немного больше времени. Мы будем выступать в обоих дивизионах, и в среднем весе, и в полусреднем тоже, добьемся высокого рейтинга и затем заберем оба чемпионских пояса", - заявил Михаэль.

Напомним, что титул в полусреднем весе на данный момент принадлежит британцу Леону Эдвардсу, а чемпионом в среднем весе является нигериец Исраэль Адесанья.

Отметим, что ранее президент лиги Naiza FC Нурбек Карабала высказался о потенциальном противостоянии Чимаева и Рахмонова.

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