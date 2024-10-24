За титулом? Шавкат Рахмонов отправился в США

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов отправился в США на сборы для предстоящего титульного боя с чемпионом полусреднего веса Белалом Мухаммадом, передает Vesti.kz.

Он вылетел из аэропорта Алматы, где его провожали представители команды и близкие. Казахстанский боец будет готовится в зале Kill Сliff.

Напомним, что бой Рахмонов - Мухаммад запланирован на 7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это будет первый бой в 2024 году.

Белал стал новым чемпионом UFC в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22-4) и отобрал у него пояс.