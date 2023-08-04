"Я уже готов". Асу Алмабаев высказался о карьере перед дебютом в UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев (17-2), который готовится к дебюту в UFC, рассказал о переходе в самый престижный промоушен, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ночь с 5 на 6 августа в Нэшвилле (штат Теннесси, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50 на котором выступит Алмабаев.

Соперником казахстанца будет представитель Ямайки Оде Осборн (12-5). Этот поединок запланирован в лимите легчайшего веса первой парой на турнире и начнется в 04:00 по Астане.

"Я дрался не только в Brave, почти во всех российских лигах: АСВ, Fight Nights, Tech-Krep, M-1, Berkut Young Eagles. Я им всем благодарен и ни к кому не имею претензий. Они развивают таких бойцов, как мы. Мы с таких лиг начинаем, а потом показываем свои результаты за океаном. За счет этих лиг мы и становимся сильными бойцами. Я выиграл пояс в М-1 и Naiza. Это помогло мне развить навыки и добраться до такой крутой лиги, как UFC. Я думал, что провел бы одну защиту пояса М-1 и сразу без всяких проблем перешел в UFC. Но все происходит по воле Аллаха. Значит в тот момент я не был готов к UFC, и мне нужно было время. У меня вырос бойцовский IQ, улучшилась, как вы заметили, стойка и куча других аспектов ММА. Морально и психологически я состоялся как боец к своему возрасту. Сейчас в 29 лет я уже готов выступать в UFC", - цитирует Алмабаева MMA.Metaratings.ru.

Алмабаев уже прошел тренировочный лагерь в США. Отметим, что Осборн провел в UFC уже семь боев: четыре победы и три поражения. Он дрался сразу с несколькими соперниками Жумагулова - это Джером Ривера (10-6), Чарльз Джонсон (13-5), Манел Капе (18-6) и Тайсон Нэм (21-13-1).

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