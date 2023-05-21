"Вытащил из глаза целый кусок мяса". Российский боец высказался о бое казахом в UFC

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщев, выступающий в легком весе, поделился своими впечатлениями о победе над казахским бойцом из Китая Кайсаром Махсатом на турнире UFC Vegas 73, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Борщев одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. В первом раунде его соперник попал пальцем в глаз, из-за чего россиянину пришлось сделать паузу.

"Фингал у меня обрадовался не от удара, а от того, что он вытащил из глаза целый кусок мяса. Теперь надо к врачу. У меня там какая-то царапина сильная. Ничего не видел, если честно, но и на секунду не сомневался в победе, был хорошо готов. Всем спасибо за поддержку. Победный танец планировал, но это все было на эмоциях. Из меня это просто в моменте вырывается. Дальше хочу провести время с семьей и работать над борьбой. Теперь вся моя жизнь будет борьба", - приводит слова Борщева "Спорт день за днем".