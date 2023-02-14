"Вырубить этого муд*лу". Соперник уроженца Казахстана пообещал ему проблемы в следующем бою в UFC

Экс-претендент на чемпионский пояс легкого веса UFC Джастин Гетжи рассказал о своих планах на бой против Рафаэля Физиева, сообщает Sport 24. Бой пройдет пройдет на турнире UFC 286 в марте.

"Ожидание? Как обычно. Доверять подготовке и своей преданности делу с малых лет. Я давно этим занимаюсь. Так что собираюсь выйти в октагон и вырубить этого муд*лу.

Посмотрим, дадут ли мне бой за титул. Я не знаю, да и мне все равно. Сейчас для меня важен только бой 18 марта. Я сделаю так, что у каждого зрителя взлетит адреналин. Покажу, что они не зря потратили деньги на билеты", - цитирует Гейджи MMA News.

Напомним, что Физиев родился в Кордае (Казахстан), а в американском промоушене дебютировал в 2019 году. До 14 октября 2021-го выступал под флагом Кыргызстана, сейчас представляет Азербайджан.

Отметим, что UFC предложил Физиеву бой с Исламом Махачевым.

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