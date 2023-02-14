Исламу Махачеву предложили бой с уроженцем Казахстана

В UFC представили Исламу Махачеву четыре кандидатуры соперников на следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Самый престижный промоушен назвал следующих предполагаемых соперников, среди которых Александр Волкановски, уступивший Махачеву 12 февраля в рамках турнира UFC 284. Помимо реванша с австралийцем, значится бразилец Чарльз Оливейра, которого Махачев победил в октябре 2022 года.

Также в качестве соперника представлен американец Бенэил Дариуш, победитель боя между уроженцем Казахстана Рафаэлем Физиевым и Джастином Гэтжи.

Отметим, что Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе. В поединке с Волкановски он защитил свой титул.

Напомним, что Физиев родился в Кордае (Казахстан), а в американском промоушене дебютировал в 2019 году. До 14 октября 2021-го выступал под флагом Кыргызстана, сейчас представляет Азербайджан.

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