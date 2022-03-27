"Всех сносит. Я этого не ожидал". Шавкат Рахмонов может "закрыть" UFC

Казахстанский боец лиги АСА Артем Резников высказался в интервью для ютуб-канала ММАТИКА о карьере Шавката Рахмонова в UFC, оценив также перспективы Лиги, если в каждом весе будет по десять бойцов с СНГ.

27-летний Рахмонов провел в UFC три поединка, выиграв все схватки досрочно. Это помогло казахстанцу войти в топ-15 дивизиона.

"Шавкат Рахмонов, он грамотный боец, он думающий. Это большой плюс у нас в ММА. Это как шахматы. Я думал, что он может... Но что так резко войдет и начнет так удосрачивать соперников, да, я этого не ожидал. Этого мало, кто ожидал. UFC, это как новая стадия. Всем интересно, как наши могут выступать. Он зашел и спокойно показывает, что там ничего такого нету.

У каждого бойца из СНГ мечта попасть в UFC. Почему? Чтобы показать, что там ничего такого нет. Сейчас скажут - Конор МакГрегор и какой-то боец из СНГ... Скажут, это смешно. А ты попробуй докажи, что в нем нет ничего такого. Сразу появятся хейтеры. Тебе скажут: "Иди лечись". С СНГ входят и всех сносят. Вот, Петр Ян. Всех сносит. Анкалаев всех сносит. Махачев. В каждом весе два-три бойца с СНГ и они идут. Если поставить семь-десять человек в каждый вес, то UFC закроется", - считает Резников.

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