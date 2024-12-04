Все решено? Гэрри сделал заявление о реванше с Рахмоновым

Ирландский боец Иэн Гэрри (15-0) сделал заявление о реванше с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) еще до проведения их боя, передает Vesti.kz.

Их противостояние состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

- Знал ли ты, что этот день наступит?

- Абсолютно точно. Он такой талантливый и продолжает побеждать, я тоже талантливый и продолжаю побеждать... Очевидно, что в какой-то момент мы должны были пересечься. Думаю, мы оба знали это.

- Как думаешь, было бы лучше, если бы у одного из вас уже был пояс к этому моменту?

- У себя в голове я представлял, что это будет бой за титул. Я думал, что он найдет способ победить Белала, а потом мы с ним сразимся за титул - например, в следующем году. Но этого не случилось. Но что есть, то есть. Впрочем, я уверен, что мы с Шавкатом еще встретимся позже. Он будет лучше всех остальных, и я тоже буду лучше всех остальных. И в конечном итоге мы и дальше будем пытаться добиться успеха, - заявил Гэрри.

Отметим, что на данный момент на счету Рахмонова 18 досрочных побед. В последний раз он дрался в декабре прошлого года, когда победил Стивена Томпсона.