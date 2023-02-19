"Все непросто". В команде Волкановски назвали справедливый результат боя с Махачевым

Член тренерского штаба австралийского бойца смешанного стиля Алекса Волкановски - Крэйг Джонс - объяснил Submission Radio, почему результат поединка его подопечного с чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым зависит от системы оценивания, передает корреспондент Vesti.kz.

"С этим боем все довольно непросто. Да, с точки зрения судейских записок вы можете отдать этот поединок Исламу. Но если вы будете смотреть на это с точки зрения чистого боя, то Алекс победил.

Вы понимаете, о чем я? Если я буду засчитывать суммарный урон за бой, то, как по мне, Алекс нанес больше урона. Но если посчитаем каждый раунд по отдельности, то победа будет на стороне Ислама", – сказал Джонс.

Напомним, их поединок стал главным событием турнира UFC 284 в Перте (Австралия) и завершился победой Махачева судейским решением, защитившего титул чемпиона UFC в легком весе.

После боя команда Волкановски уличила Махачева в жульничестве, а именно в незаконном использовании внутривенных капельниц для восстановления после весогонки. Ислам со своей стороны уже ответил на эти обвинения. Тем не менее россиянину грозят длительной дисквалификацией.

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