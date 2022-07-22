"Вот вам!". Британский боец MMA спустил трусы на взвешивании

Британский боец MMA Пэдди Пимблетт во время церемонии взвешивания перед турниром UFC Fight Night шокировал зрителей, приспустив трусы, сообщает телеграм-канал "Игорь, как дела?".

Таким образом он обратился к хейтерам, которые выступили с критикой его диетических пристрастий. "Вот вам, те, кто думали, что я провалю взвешивание", - сказал Пимблетт.

В следующем бою Пимблетт встретится с американцем Джорданом Ливиттом. Пэдди в последнем поединке удушающим приемом одолел мексиканца Родриго Варгаса.

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