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Волкановски сделал заявление о реванше с Махачевым после защиты титула в UFC

Волкановски сделал заявление о реванше с Махачевым после защиты титула в UFC
©twitter.com/alexvolkanovski

Чемпион UFC в полулегком весе австралиец Алекс Волкановски не исключил, что в октябре на турнире UFC 294 может провести реванш с россиянином Исламом Махачевым, передает "Чемпионат". Он готов выйти на поединок, несмотря на необходимость проведения операции на руке. 

"Мы все знаем, что я хочу завоевать титул в легком весе. Знаем, что хочу реванша, хочу подраться с Исламом. И это не только возможность для меня заполучить пояс, но и огромный поединок для UFC. Этот бой захотели бы увидеть все. Первый поединок получился близким, всем понравилось. Я показал высочайший класс.

Бой в октябре? Я этого не исключаю. Забавно. Люди говорят, что им нужно дополнительное время, а я говорю, что, вероятно, выступлю в октябре, ранее сообщив об операции. Вот что я демонстрирую", - сказал Волкановски на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, накануне Волкановски нокаутировал мексиканца Яира Родригеса и защитил свой титул. В феврале австралиец проиграл Махачеву решением судей. 

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Метки:
Махачев Ислам UFC

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