Волкановски нокаутировал Родригеса и защитил титул UFC

В рамках главного боя UFC 290 чемпион в полулегком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски сразился с мексиканцем Яиром Родригесом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок завершился победой Волкановски техническим нокаутом в третьем раунде.

В смешанных единоборствах в активе Волкановски 28 боев. Он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Родригеса 20 поединков, в которых им было добыто 15 побед (пять — нокаутом). Четыре раза Яир терпел поражения, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Напомним, что в соглавном бое вечера мексиканец Брэндон Морено уступил бразильцу Алешандре Пантоже, Таким образом, Пантожа стал новым чемпионом организации в наилегчайшем дивизионе.

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