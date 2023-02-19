Волкановски обвинил Махачева в допинге: Атлетическая комиссия сделала заявление

Атлетическая комиссия Западной Австралии, которая регулировала турнир UFC 284 в Перте, сделала официальное заявление по поводу обвинений в адрес Ислама Махачева, сообщает fighttime.ru.

Напомним, в прошлые выходные на UFC 284 российский боец успешно защитил чемпионский пояс UFC в легком весе, победив единогласным судейским решением Александра Волкановски. После этого команда австралийца заявила о том, что россиянин нарушил антидопинговые правила, воспользовавшись капельницами для восстановления после весогонки.

Махачев призвал UFC и Атлетическую комиссию разобраться в ситуации и наказать обвинителей за клевету.

"Комиссия по боевым видам спорта Западной Австралии не оправдывает никаких форм мошенничества в индустрии единоборств. У комиссии есть четкие кодекс и политика, которые согласованы с Всемирным антидопинговым агентством и запрещают злоупотребление внутривенными капельницами. У комиссии нет убедительных доказательств того, что кто-либо из атлетов турнира UFC 284 нарушил правила ВАДА или комиссии.

Комиссия не получала жалоб в отношении какого-либо участника турнира UFC 284 и предлагает всем, кто располагает соответствующей информацией связаться с нами по электронной почте. До тех пор, пока кто-то не обратится к нам с жалобой или не обнаружатся веские доказательства, мы не собираемся вести расследование в отношении Махачева", - говорится в заявлении.

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